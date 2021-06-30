Саратовцы попросили Путина наказать виновников развала и распродажи САЗа

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На прямую линию к Владимиру Путину, которая стартовала 30 июня в 13:00 по саратовскому времени, поступили обращения жителей Саратова по поводу розыска и наказания виновных в распродаже земель Саратовского авиационного завода.

Сегодня, после ряда судебных решений о возврате части земель бывшего завода в государственную собственность, факт уничтожения крупного предприятия и незаконной распродажи земли фактически подтвержден.

Бывшие работники завода и члены их семей считают, что ответственность за эту катастрофу должны понести конкретные люди. В обращении к президенту упоминают имена Александра Ермишина, Игоря Руденского, Олега Фомина.

Саратовские СМИ также не оставляют без внимания эту тему. Опубликованы десятки статей по делу о банкротстве авиационного завода.

Ранее СМИ сообщали, что в совете директоров завода, который стал банкротом, был помощник экс-депутата Госдумы Руденского — некий Валентин Изидорович Фауст. При этом сам Руденский имел отношение к банку, который участвовал в печальной судьбе завода.

Олег Фомин, который был главой СРО арбитражных управляющих «Лига» одно время находился в ходе следствия под подпиской о невыезде по делу САЗа.

Одним из главных виновников произошедшего называют последнего руководителя предприятия Александра Ермишина.

Напомним, в уголовное дело о целенаправленном банкротстве САЗа было возбуждено 2016 году Еще через год с участием депутатов ГД и ветеранов завода создана рабочая группа по возврату земель САЗа в собственность государства. Судебные решения о возврате некоторых участков уже приняты.