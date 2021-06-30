Пассажир катера под Энгельсом попал в воде под винты

В Энгельсском районе Саратовской области мужчина пострадал под винтами катера.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД на транспорте, в июне 2019 года на Волге у села Подгорное катер «Казанка» наехал на препятствие. От удара пассажир упал за борт, водный транспорт наехал на него. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, за штурвалом катера находился сотрудник ППС линейного отделения полиции в речном порту Саратова.

В ЛУ МВД рассказали, что в случае подтверждения его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.