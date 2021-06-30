Наталия Лобова возглавила федерацию плавания Саратовской области

Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Наталия Стукальская (Лобова) возглавила федерацию плавания Саратовской области.

Министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов встретился с ней и заявил, что очень важно, что наши профессиональные спортсмены остаются в отрасли и занимаются развитием спорта.

- Наталия Стукальская всегда будет отстаивать интересы спортсменов! В планах налаживание более эффективного взаимодействия со спортивными школами в районах и проведение на территории Саратовской области большего количества всероссийских соревнований по плаванию, — отметил Абросимов.

С сентября 2018 года спортсменка работает замдиректора по спортивной подготовке областной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

Она отметила, что с тренерами спортивных школ в районах удалось наладить прямой диалог.

- Так что планы по развитию у нас большие, — заявила президент федерации плавания области Наталия Стукальская. Уже завтра она едет сопровождать сборную региона на Кубок России по плаванию.

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