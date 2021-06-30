ТСЖ «Тополь» опечатало выход на рухнувший в Вольске балкон

Позавчера, 28 июня, в поселке Тополевый Вольского района Саратовской области рухнул балкон, на котором находились две женщины.

В Госжилинспекции области сообщили следующее:

- 28 июня произошло обрушение балконной плиты квартиры №6 и металлического ограждения балкона квартиры №5 в жилом доме №1 по ул. Санаторная, находящегося в управлении некоммерческой организации ТСЖ «Тополь».

В настоящее время некоммерческой организацией ТСЖ «Тополь» проведены мероприятия по обеспечению безопасности людей, опечатана дверь выхода на балкон квартиры №6 и ограничен доступ граждан путем установки ограждений в виде сигнальных лент под балконами квартир №5 и №6 жилого дома №1 по ул.Санаторная в п.Тополевый Вольского района Саратовской области.

Чиновники уточнили, что сейчас решается вопрос о восстановлении или демонтаже балкона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.