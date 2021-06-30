Поселок в Заводском районе до полуночи остался без холодной воды

Сегодня, 30 июня, в расположенном в Заводском районе Саратова поселке Юриш отключили холодную воду.

Ограничение водоснабжения связано с устранением повреждений на улице 3-я Линия. Без воды остался весь поселок, за исключением Новой 9-й Линии.

Дать воду «Концессии водоснабжения-Саратов» обещают к полуночи.

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