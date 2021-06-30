Регоператор напоминает потребителям Правобережья об изменении стоимости услуги с 1 июля

В соответствии с Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области №35/112 от 18 декабря 2020 года меняется стоимость услуги Саратовского регоператора АО «Ситиматик» для жителей районов Правобережья (Зоны деятельности 2). В рамках индексации на 3,89% с 1 июля текущего года единый тариф на услугу регоператора составит 418,11 руб./м3. Данный тариф применяется для расчета конечной стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО для потребителей в соответствии с действующими нормативами образования, принимаемыми приказом Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Так, для сельских поселений Зоны деятельности 2 с численностью населения до 1 тысячи человек плата «с человека» составит 44,6 рубля; от 1 тысячи до 10 тысяч – 59,23 рубля, для крупных поселков и городов с количеством жителей от 10 до 100 тысяч – 97,56 рубля.

При расчете для жителей многоквартирных домов стоимость изменится на 5-9 копеек с метра.

Отметим, что согласно Постановлению Губернатора Саратовской области и решению депутатов Саратовской областной думы расчетной единицей стоимости для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах, является квадратный метр, а для индивидуальных домов — количество проживающих. Соответствующие параметры для начислений указаны в действующем приказе о нормативах накопления. Кроме того, в нормативах закреплен дифференцированный подход, с учетом численности проживающих в населенных пунктах, что позволяет обеспечить справедливые начисления для малых и средних населенных пунктов, традиционно образующих меньшее количество отходов. Применяемая в Саратовской области дифференцированная методика расчета нормативов была отмечена на федеральном уровне, как положительная и перспективная практика, для применения в других субъектах РФ.

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