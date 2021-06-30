В Хвалынске в национальном парке произошел разлив 10 тонн масла

В нацпарке разлилось моторное масло Фото: Прокуратура Саратовской области

В национальном парке в Хвалынском районе из-за ДТП вчера, 29 июня, разлилось 10 тонн масла.

- На 75-м км трассы Р-228 опрокинулся КамАЗ, из-за чего разлилось моторное мало для дизельных двигателеи , которое перевозил большегруз, принадлежащий ООО из Казани, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

На место ДТП выехал прокурор Хвалынска Сергей Паршин, МЧС, скорая помощь.

Ущерб землям устанавливается Фото: Прокуратура Саратовской области

Представители национального парка ликвидируют последствия аварии. Ущерб устанавливается.

При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

В Минприроды области сообщили, что если масло попало на землю, то нужна будет рекультивация.

Фото: Прокуратура Саратовской области

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