В Аткарском и Федоровском районах Саратовской области ликвидируют последствия урагана

Последствия урагана 29.06.21

В Аткарском районе 37 домов остались без крыш или с поврежденной кровлей, а еще шесть социальных и два производственных объекта в сёлах Большая Екатериновка и Умет. Сильный ветер также повредил газопровод и электросети, к утру они были восстановлены. Метсная администрация пообещала организовать подвоз воды, начала работать комиссия по оценке ущерба, нанесенного стихией. Об этом сообщил в своем инстаграм зампред правительства Саратовской области Александр Соловьев.

Последствия урагана 29.06.21

Еще 40 домов пострадали от урагана в Федоровском районе. Кроме этого в селе Морцы повреждена кровля здания местной администрации, магазина и пожарного поста. Одно дерево рухнуло на газопровод, однако при его обследовании газовики не обнаружили порывов. В селе Борисоглебовка произошел порыв линий электропередач и сгорел насос закачки воды. В селе Мунино также был порыв ЛЭП, электроснабжение оперативно восстановлено.