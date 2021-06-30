На пожаре в многоэтажке в центре Саратова погиб мужчина

В Саратове вчера, 29 июня, случился смертельный пожар в квартире на восьмом этаже дома на улице Провиантская.

- Вызов в девятиэтажку в Октябрьском районе поступил в 16:16, выехали пять расчетов. Горели вещи в комнате на площади 1 кв. м. На пожаре погиб 44-летний мужчина — сын хозяйки квартиры, —

Его тело нашли в зоне горения на диване.

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