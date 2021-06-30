В Саратовской области выявлено 149 новых случаев коронавируса. У 61 человека — пневмония.

За сутки 70 новых случаев зарегистрировано в Саратове, 25 — в Энгельсском районе, 17 — в Балаковском, 13 — в Балашовском, в других по четыре и менее. Заболели 39 человек старше 60 лет.

Всего на 30 июня в регионе было выявлено 66 257 случаев ковида и 62 977 выздоровлений. За сутки вылечились 119 человек.

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