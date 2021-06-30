После скандала с накруткой голосов саратовцы выбрали логотип для нового пляжа

Фото из Instagram Михаила Исаева

Подведены итоги голосования за выбор логотипа для нового саратовского пляжа. Напомним, в первый раз победителя выбрали ещё вчера, но оказалось, что он накрутил голоса.

После того как вскрылась правда о накрутке, саратовцам предложили выбрать нового победителя из занявших второе и третье места. Проголосовать можно было в Instagram мэра Михаила Исаева.

Один из участников снял свою кандидатуру. Логотипом пляжа, открытие которого запланировано на 4 июля, станет рисунок с осетром в шезлонге.

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