После скандала с накруткой голосов саратовцы выбрали логотип для нового пляжа

Фото из Instagram Михаила Исаева
Подведены итоги голосования за выбор логотипа для нового саратовского пляжа. Напомним, в первый раз победителя выбрали ещё вчера, но оказалось, что он накрутил голоса.
После того как вскрылась правда о накрутке, саратовцам предложили выбрать нового победителя из занявших второе и третье места. Проголосовать можно было в Instagram мэра Михаила Исаева.
Один из участников снял свою кандидатуру. Логотипом пляжа, открытие которого запланировано на 4 июля, станет рисунок с осетром в шезлонге.
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