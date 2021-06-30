Автомобиль столкнулся с трамваем возле «Навигатора» в Саратове

Легковушка столкнулась с трамваем Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 30 июня, в Кировском районе Саратова из-за ДТП прервалось движение трамваев №3.

Как сообщили очевидцы, около 08:53 на Большой Горной, между рынком «Привоз» и ДЦ «Навигатор», Lada повернула налево одновременно с тем, как трамвай тронулся. Ни машина, ни трамвай заметных повреждений не получили.

На данный момент водители электротранспорта и машины пытаются договориться и разойтись миром. По словам кондуктора, от автомобилиста требуется подписать протокол.

Движение маршрута №3 на данный момент прервано.

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