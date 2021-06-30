Ремонт дорог, тротуаров, детские и спортивные площадки: балашовцы озвучили депутату Андрею Воробьеву приоритеты работы

Вчера в Балашове депутат областной думы Андрей Воробьев провел несколько встреч с жителями. Парламентарий обсудил с балашовцами волнующие их проблемы.

Жители много говорили о ремонте школ, детских садов, домов культуры, а также о состоянии Хопра. Одна из местных жительниц обратила внимание, что в городе нет ни одного аттракциона для детей. Другой участник встречи пожаловался на несанкционированную свалку в сосновом бору около села Репное. Больше всего жалоб прозвучало о плохом состоянии дорог.

«Ремонт дорог и тротуаров — проблема, которая существует во всех городах. Считаю, что нужно передать самые загруженные и проблемные районные дороги на баланс области, чтобы пополнить местный бюджет для ремонта внутренних дорог. Мы в думе сейчас работаем над этой задачей.

В приоритетном порядке важно отремонтировать дороги и пешеходные дорожки вокруг школ, больниц и детских садов. Чтобы к социальным объектам было удобно проехать и пройти, следующая очередь — все остальные территории, каждый квартал.

Задавайте вопросы, пишите адреса, на которых должен быть произведен ремонт. Моя задача — как можно больше объектов от Балашова пролоббировать на областном и на федеральном уровне (включить в список объектов, подлежащих ремонту — ред.) Вы ставите задачи, я постараюсь помочь их решить. Мне важны приоритеты, которые вы сами обозначите — именно на их основе будет составлена адресная программа, где необходимо навести порядок в первую очередь, — сказал Воробьев и зал ему зааплодировал.

Состоялась встреча и с представителями спортивной общественности Балашова — тренерами и родителями юных спортсменов.

Жители рассказали о пришедших с годами в негодность спортобъектах. В спортзалах протекает крыша, а стадион «Торпедо» и вовсе ни за кем не числится. Общественники пожаловались, что нет транспорта для поездок на соревнования — родители вынуждены отправлять детей на выезды за свой счет. Андрей Воробьев уже не первый год помогает детям-спортсменам из разных районов области с выездами на соревнования понимающе согласился — это действительно острый вопрос.

- Для меня пример — работа председателя Госдумы Вячеслава Володина, который очень многое делает для Саратовской области. Я стараюсь работать так же. Недавно Володин заявил, что нужно не только строить новые ФОКи и стадионы, но и капитально ремонтировать наследие советского прошлого. Действительно, важно сохранять и то, что мы имеем. И стадион «Торпедо» нужно передать на баланс муниципалитета. Это касается и бесхозных детских игровых и спортивных площадок. Следить за восстановленными спортобъектами должна будет местная власть и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии, — пояснил депутат Андрей Воробьев.

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