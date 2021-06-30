Жара сменяется дождями в Саратовской области

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области. Сегодня, 30 июля, обещают дожди и сильный ветер.

Днем в регионе облачность переменная. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер веет с северо-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, во время грозы в шквалистых порывах – до 20 м/с. Термометры покажут от 28 до 33 градусов тепла, во время дождя – +23°С.

Ночью ветер скорректирует направление на западное – от 6 до 11 метров в секунду, во время грозы в порывах до 15 м/с. Температура воздуха колеблется от 14 до 19 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +22°С. К 10 утра будет уже +28°С, а максимально воздух прогреется до 30 градусов. К ночи похолодает до +20°С. Днем обещают слабый дождь. Ветер в течение дня несколько раз сменит направление, от 1 до 4 метров в секунду, в порывах – до 8 м/с.

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