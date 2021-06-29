Победитель конкурса логотипов для саратовского пляжа накрутил голоса

Сегодня, 29 июня, саратовская мэрия объявила результаты конкурса логотипов для нового саратовского пляжа. Но вскрылся обман.
Выбирали саратовцы из 12 вариантов. Голосование проходило на странице главы города Михаила Исаева в Instagram. Когда администрация подсчитала голоса, победителем назвали девятый рисунок.
Через некоторое время чиновники сообщили, что победитель накрутил голоса.
Нового победителя выберут из занявших второе и третье места. Голосование продлится до 9 утра завтрашнего дня.
Напомним, новый саратовский пляж обещают открыть 4 июля.
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