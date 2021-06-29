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Общество29 июня 2021 22:26

Победитель конкурса логотипов для саратовского пляжа накрутил голоса

До утра лидера выберут из занявших второе и третье места
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 29 июня, саратовская мэрия объявила результаты конкурса логотипов для нового саратовского пляжа. Но вскрылся обман.

Выбирали саратовцы из 12 вариантов. Голосование проходило на странице главы города Михаила Исаева в Instagram. Когда администрация подсчитала голоса, победителем назвали девятый рисунок.

Через некоторое время чиновники сообщили, что победитель накрутил голоса.

Нового победителя выберут из занявших второе и третье места. Голосование продлится до 9 утра завтрашнего дня.

Напомним, новый саратовский пляж обещают открыть 4 июля.

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