В Саратове двое молодых людей похитили парня

По подозрению в похищении человека задержаны двое парней
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове двое парней похитили юношу.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело в отношении двух 26-летних молодых людей.
По версии следствия, 28-летняя студентка саратовского вуза задолжала 26-летнему знакомому из Адыгеи деньги. Тот решил вернуть долг, для чего приехал в город и вместе со знакомым принялся караулить даму около общежития.
Когда девушка вышла в сопровождении своего 23-летнего кавалера и направилась к такси, злоумышленники подбежали к ним. Должница успела убежать обратно в здание, а парня они схватили, затолкали в свою машину и привезли на съемную квартиру в доме по улице Рахова.
Там похитители отняли у жертвы телефон и не давали уйти. При этом они названивали девушке, требуя денег, угрожая ее парню расправой.
Девушка сообщила в полицию. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Саратовской области и УР ОП №4 в составе УМВД по Саратову установили местонахождение потерпевшего. 28 июня прошла спецоперация при поддержке Росгвардии, и заложник был освобожден.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения.
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