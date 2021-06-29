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Общество29 июня 2021 18:22

Саратов получит 600 миллионов на ремонт автодорог

На районы выделили 400 миллионов
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Саратовская область получит из федерального бюджета средства на ремонт автомобильных дорог. Всего Правительство РФ выделило регионам 30 миллиардов рублей.

- Из 1 млрд рублей 600 млн пойдет на ремонт дорог в городе Саратове, - уточняют в Telegram-канале сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В ближайшее время обещают рассказать, какие именно дороги будут отремонтированы.

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