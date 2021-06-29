Министр Костин привел сравнение смертности от коронавируса в районах с минимальной и максимальной вакцинацией

Олег Костин

В Саратовской области за минувшие сутки 170 пациентов поступило в ковид-госпитали, только 101 выписали. Это только за день, а рост госпитализируемых идет постоянно. Об этом на заседании координационного совета по коронавирусу 29 июля заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его совам сейчас 130 человек не могут обходиться без искусственной вентиляции легких. 2075 коек готовы, сейчас 14% из них пустые. Запас медикаментов в больницах от полутора недель и выше.

Еще 120 дополнительных специализированных коек откроют на этой неделе - в саратовской клинической больнице №1, в городской клинической больнице №5.

- Рост заражений коронавирусом происходит по трем причинам: несоблюдение мер защиты и дистанцирования, низкий уровень вакцинации и мутирующий вирус.

Сегодня у медиков есть все достаточное для лечения. Но работа любой системы не бесконечна. Особо важно сегодня поэтому сдерживать число новых заболевших, а это вакцинация. В Калининском районе смертность высокая и самая низкая цифра привитых. А в Александрово- Гайском районе уровень прививки больше других и смертность - самая низкая. Цифры говорят сами за себя, - заметил Олег Костин.

Он также пояснил, что задержки в поставках вакцин по всей стране были связаны с жарой и работой рефрижираторов, в которых поставляют вакцину.

На сегодня 10 тысяч человек в Саратовской области записались в области на прививку, поэтому региональный минздрав попросил у федерального 25 тысяч дополнительных доз вакцины.

Сегодня в регионе 347 тыс. человек привиты первым компонентом, 260,5 тыс. полностью закончили вакцинацию. Среди лиц старше 60 лет уровень прививки составил 40 %, а в целом по всему взрослому населению региона – 29%.

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