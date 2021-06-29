Авезниязов: Главная профессия мальчишек - родину защищать, а потом уже писатели и художники

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На брифинге в пресс-центре «Аргументы и факты» 29 июня обсудили предстоящие мероприятия на День ветеранов боевых действий. По словам главы регионального отделения «Боевого братства» Сергея Авезниязова, такая дата для праздника, 1 июля, выбрана, чтобы этот день не был привязан к каким-то конкретным боевым датам и был свободен от ассоциаций с другими праздниками.

Председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» представил программу празднования 1 июля, в рамках которой в парке на Соколовой горе произойдет возложение цветов к вечному огню под баннерами с перечислением всех военных конфликтов. Далее запланировано вручение наград действующим военнослужащим и тем, кто на пенсии, но принимает активное участие в воспитании молодежи. Также запланировано награждение участников конкурса «Живая история» дипломами и памятными подарками. В рамках Дня ветеранов боевых действий исторические книги будут отправлены в детские библиотеки. Первыми их получат библиотеки Аткарска.

Начальник отдела министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Александр Гранков напомнил, что день памяти 1 июля пока не имеет официального статуса. Однако он отметил, что сейчас особенно важно уделить внимание всем людям, которые связывали или связывают свою жизнь с боевыми действиями. По его словам, очень многие из них выполняли миротворческую функцию, и это нельзя оставлять без внимания.

Главная задача анонсированных мероприятий заключается в том, чтобы вспомнить ветеранов не только Великой Отечественной и Афганской войны, а еще 23 вооруженных конфликтов, в которых принимали участие жители Саратовской области. По его словам, несправедливость заключается и в том, что о многих этих конфликтах не упоминается в законе 1995 года. В настоящий момент в области проживает около 40 тысяч ветеранов боевых действий за рубежом.

Именно поэтому создание отдельного дня для ветеранов боевых действий особенно важно.

- Чтобы до каждого мальчишки дошло, что самая важная профессия – родину защищать. А уже потом писатели и художники, - заявил Авезниязов.