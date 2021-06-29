В Саратовской области более тысячи человек тяжело заболели коронавирусом

В Саратовской области растет заболеваемость коронавирусом. Об этом сегодня, 29 июня, рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

По ее словам, отмечен рост заражений среди людей от 30 до 60 лет. В транспортной сфере в два раза, в промышленной — в 2,7 раза. Среди работников образования и медицины увеличение произошло на 27%.

- У больше половины зараженных внебольничная пневмония. Более тысячи случаев — это тяжелые случаи заболевания, серьезный рост, — подчеркнула Кожанова.

При этом тестирование на ковид выросло на 13%.

А вот вакцинировано лишь 29% населения. Чтобы охватить 60% жителей области, осталось всего два месяца.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.