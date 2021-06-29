На избирательных участках Саратовской области установят видеокамеры

В Саратовской области избирательные участки на голосовании 2021 года будут обеспечены видеокамерами.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной избирательной комиссии, планируется, что 625 избирательных участков и 47 территориальных избирательных комиссий в Единый день голосования будут централизованно оборудованы камерами. Это позволит обеспечить открытость и легитимность выборов.

Места хранения сейф-пакетов также будут под пристальным наблюдением камер.

Напомним, голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ и в органы местного самоуправления будет проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

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