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Общество29 июня 2021 16:14

Губернатор поручил привлекать волонтеров к патрулированию рек и озер

Такая задача поставлена в связи большим количеством утопленников
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 29 июня, на заседании координационного совета поручил муниципальной власти принять все доступные меры, чтобы снизить опасность купания на водоемах.

- Всё активнее проявляют себя сезонные риски, связанные с аномальной жарой. Объектами повышенной опасности стали водоемы, места несанкционированного купания. Мы это видим по статистике утонувших, включая детей, — отметил Валерий Радаев.

Он поставил задачу привлекать волонтеров к патрулированию, работать с семьями, устанавливать агитационные щиты.

Также проблемой он назвал повышенную пожароопасность. Минприроды губернатор поручил контролировать, как люди соблюдают запрет на посещение лесов.

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