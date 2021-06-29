В саратовском Заволжье сорваны сроки сдачи водных скважин

На сегодняшний день проблемы с вводом подземных источников водоснабжения остаются в Красном Куте и Новоузенском районе. Об этом заявил губернатор Радаев, открывая заседании координационного совета.

- Месяц назад до Красного Кута были доведены 6 миллионов рублей на три скважины. Две так и не готовы, третья пока введена в тестовом режиме. В Новоузенском районе из 22-х скважин, на ремонт которых также выделены средства, подготовлена к эксплуатации только половина. Такое разбазаривание времени в ущерб жителям – недопустимо, - возмутился губернатор.

Он назвал контроль со стороны минстроя - неудовлетворительным. Досталось и главам районов.

- Валентина Владимировна (Гречушкина), Андрей Андреевич (Опалько)! Моя критика направлена и в ваш адрес. Нет скоординированности между муниципальными командами и подрядчиками. Подключайте ручное управление. Каждый день выезжайте, смотрите, что сделано, лично погружайтесь, выясняйте, почему процесс идет так медленно, - поручил Валерий Радаев.