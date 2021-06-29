При ремонте Дома культуры в Энгельсском районе сохранили уникальную лепнину

ДК в селе Генеральское

В Доме культуры села Генеральское Энгельсского района завершается ремонт.

В министерстве культуры Саратовской области «КП-Саратов» сообщили, что работы за 7 млн рублей шли в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас в здании идет замена и покраска фасада, на потолке будут специальные акустические плиты. Также установят сцену для проведения больших культурно-массовых мероприятий и фестивалей. При этом в процессе ремонта рабочие сохранили историческую лепнину ДК, которому в этом году будет 50 лет.

- Пока идем с опережением графика ремонтных работ, вопросов к подрядчику нет, — отметил директор ДК «Генеральский» Денис Висков. Работы должны завершиться 14 августа.

Всего в Саратовской области в 2021 году предусмотрено 246,4 млн рублей на реализацию национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины». Ранее уже открылся виртуальный зал в ДК «Покровский». Сейчас идет капремонт четырех Домов культуры, работы в детской школе искусств Татищеве и ДШИ №8 в Саратове.

В Екатериновке будет создан современный кинозал.

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