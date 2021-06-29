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Происшествия29 июня 2021 14:15

Полиция Саратова начала проверку из-за погибающих на жаре лошадей

В пресс-службе УМВД прокомментировали произошедшее
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Полиция Саратова начала проверку по факту содержания лошадей на жаре без еды и воды.

- Сообщение зарегистрировано в установленном законном порядке, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, в соцсетях появилась информация, что в поселке Займище две лошади и собака на жаре находятся в загоне без еды и воды.

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