Полиция Саратова начала проверку из-за погибающих на жаре лошадей

Полиция Саратова начала проверку по факту содержания лошадей на жаре без еды и воды.
- Сообщение зарегистрировано в установленном законном порядке, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городского УМВД.
Напомним, в соцсетях появилась информация, что в поселке Займище две лошади и собака на жаре находятся в загоне без еды и воды.
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