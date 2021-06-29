Для семей с детьми в Саратовской области предусмотрено 22 вида денежных выплат

Наталья Жуковская Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области семьям с детьми предусмотрено 22 вида денежных выплат. Об этом сегодня, 29 июня, рассказала первый замминистра труда и социальной защиты Наталья Жуковская.

На поддержку семей с детьми с начала 2021 года направлено почти 5 млрд рублей. В регионе живут 312,1 тыс. семей, в них воспитывают более 450 тыс. детей. Более 25 тыс. семей многодетные, там воспитывают свыше 83 тыс. детей.

По ее словам, самыми значимыми мерами поддержки семей являются выплаты в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Например, ежемесячная выплата на первого ребенка (более 10 тыс. рублей) и выплата при рождении третьего и последующего детей.

Также в рамках нацпроекта «Демография» выплачивают более 111 тыс. рублей маткапитала. В 2021 году его уже получили 1,5 тыс. семей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.