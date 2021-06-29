В Саратове из-за ДТП остановились трамваи №11

В Саратове сегодня, 29 июня, перестали ходить трамваи №11.

В профильной группе электротранспорта отмечается, что в 13:45 случилось ДТП на улице Танкистов, недалеко от остановки «Крайняя».

В городской ГИБДД «КП-Саратов» сообщили, что столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель». Пострадавших нет.

Но трамваи теперь от 6-го квартала едут только до Осипова.

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