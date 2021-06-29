Один детский лагерь Саратовской области закрыли на коронавирусный карантин

Фото из Instagram Романа Грибова

Сегодня, 29 июня, в Энгельсском районе закроют детский лагерь «Буревестник». Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов рассказал на своей странице в Instagram о ситуации с коронавирусом в ДОЛ региона.

Грибов отметил, что в случае неисполнения требований роспотребнадзора или выявлении случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников, смены должны прерываться в лагерях незамедлительно. Именно заболевание нескольких сотрудников послужило причиной закрытия «Буревестника».

Также отправили по домам один отряд в лагере «Молодежный». Напомним, родительница одного из детей из этого отряда возмущена тем, что, по её словам, роспотребнадзор отреагировал на ситуацию в лагере только спустя шесть дней после выявления заболевшего. Женщина не понимает, почему детей не оставили на карантине в «Молодежном».

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