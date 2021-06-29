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Общество29 июня 2021 11:50

Жителей Саратовской области предупреждают о крупном граде и ливнях

Погода изменится в Левобережье и районах, прилегающих к Волге
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратовской области ожидаются дожди

В Саратовской области ожидаются дожди

Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области сегодня, 29 июня, ожидается ухудшение погоды.

- Во второй половине дня и ночью местами по региону будут сильные ливни с грозами, крупный град, шквалистый ветер 23–28 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по области.

Такую погоду синоптики обещают жителям Левобережья и районов, прилегающих к Волге.

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