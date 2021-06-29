В Саратове в суд передано дело о взятке экс-министра транспорта и дорожного строительства Алексея Зайцева

Алексей Зайцев

Следователь регионального СУ СКР по Саратовской области сегодня, 29 июня передал в суд уголовное дело экс-министра транспорта и дорожного строительства Саратовской области Алексея Зайцева. Его обвиняют в получении денег за действия в интересах определенного лица (коммерческий подкуп) а также в получении взятки в особо крупном размере как должностное лицо.

По данным следствия, Зайцев, будучи сотрудником «Дирекция автомобильных дорог», с марта 2011 года по декабрь 2013 года, пока организация была коммерческой, получил от руководства подведомственной организации, специализирующейся на строительстве, ремонте и содержании автодорог, более 1 млн. рублей. Так с ним якобы, рассчитывались за беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ, а также неприменение мер реагирования при ненадлежащем исполнении работ.

С января 2014 года по май 2020 года, когда «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» приобрела статус госучреждения Саратовской области, Зайцев, занимая различные руководящие должности, а впоследствии, став министром транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, продолжил получать деньги от руководства подведомственной организации. Частями ему передали сумму более 2 млн. рублей.

Как выяснил корреспондент "КП-Саратов", пока сам Зайцев свою позицию по предъявленным обвинениям не выразил.

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