В Саратовской области на 55% выросло число людей, сменивших фамилию или имя

В Саратовской области с начала 2021 года поменяли имя, фамилию или отчество 527 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС, это на 55% больше чем за аналогичный период прошлого года.

- Чаще всего перемену имени производили в Энгельсском отделе ЗАГС, там зарегистрировано 86 актовых записей. В Саратове больше всего госрегистраций по перемене имени произведено в отделе ЗАГС Ленинского района, в этот отдел обратились 67 заявителей. И 52 жителя Балакова приняли решение изменить имя или фамилию, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Таким образом, в области появились люди с именами Ромэо, Рафаэль, Магнус, Каплан и Волк.

В основном, граждане меняют данные из-за неблагозвучности предыдущих фамилии или имени, желания носить общую фамилию с родственниками, а также трудное произношение имени, данного при рождении.

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