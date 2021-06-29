Десятки домов в Ленинском районе на день останутся без холодной воды

Завтра, 30 июня, десятки домов в Ленинском районе Саратова останутся без холодной воды.

Отключить подачу сотрудники ООО «КВС» планируют в пять утра. Воды не будет по следующим адресам:

Булгакова, 6;

Ипподромная, 2, 3, 4, 5, 5а, 8, 8А, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 12Б, 13, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 24.

Аварийно-восстановительные работы коммунальщики планируют к 11 вечера.

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