Саратовская область вошла в топ-10 самых жарких мест Европы

Саратовская область вошла в топ жарких мест
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Саратовская область вошла в европейский топ-10 жарких мест.
По данным сайта Eldorado Weather, на 27 июня, помимо Саратовской области, в список входят еще три субъекта России: Калмыкия, Татарстан и Оренбургская область. В некоторых населенных пунктах этих регионов шкала термометра летом почти не опускалась ниже 40 градусов.
Напомним, к концу этой недели специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают долгожданное похолодание.
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