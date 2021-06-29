Саратовская область вошла в топ-10 самых жарких мест Европы

Саратовская область вошла в топ жарких мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саратовская область вошла в европейский топ-10 жарких мест.

По данным сайта Eldorado Weather, на 27 июня, помимо Саратовской области, в список входят еще три субъекта России: Калмыкия, Татарстан и Оренбургская область. В некоторых населенных пунктах этих регионов шкала термометра летом почти не опускалась ниже 40 градусов.

Напомним, к концу этой недели специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают долгожданное похолодание.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.