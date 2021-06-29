Саратов попал в топ самых бережливых городов России

Жители Саратова попали в топ самых бережливых городов России.

Рейтинг сформировало исследовательское агентство Zoom market по итогам опроса 2 880 человек от 19 лет до 81 года.

Жителям 24 городов задавали вопросы: скажите, у вас есть денежные сбережения? Вам удается регулярно откладывать деньги? В чем и где вы предпочитаете хранить свои сбережения? Вы можете назвать себя бережливым человеком?

На первом месте среди бережливых оказались жители Красноярска, на втором — Томска, на третьем — Самары. Саратовцы попали на восьмое место рейтинга. А в конце списка оказались жители Махачкалы, Москвы и Казани.

По данным опроса, у 42% граждан есть денежные сбережения, а регулярно откладывать могут лишь 23% опрошенных. 90% опрошенных хранят деньги в банковских вкладах, 7% — наличными, в ценных бумагах российских и иностранных компаний — 7%.

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