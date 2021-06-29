В Саратове в бассейне парк-отеля захлебнулся ребенок, его удалось спасти

Бассейн парк-отеля в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В бассейне парк-отеля «Вишневая гора» в Саратове 28 июня случилось ЧП — едва не утонул ребенок.

Реанимация понадобилась семилетнему мальчику, который захлебнулся, но вовремя был вытащен из воды.

В СУ СКР по Саратовской области подтвердили факт ЧП. Там уточнили, что мальчик в одном из отелей города находился вместе с мамой и старшей 15-летней сестрой.

- Мама оставила ребенка под присмотром сестры. Около 16:30 мальчик плавал в бассейне. Спасательного жилета, нарукавников и иных средств защиты на нем не имелось. Внезапно ребенок начал тонуть. Ему на помощь бросилась одна из женщин, находившихся в бассейне, и извлекла его из воды. Очевидцы и сотрудники места отдыха оказали ребенку первую помощь и вызвали «скорую», — рассказали в региональном СУ СКР.

Медики госпитализировали мальчика, сейчас здоровье ребенка вне опасности.

Следователями начата проверка по факту ЧП.

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