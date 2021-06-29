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Общество29 июня 2021 10:12

Исаев предлагает саратовцам проголосовать за логотип нового пляжа на набережной

Из 50 работ выбрали 12 лучших
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Глава Саратова Михаил Исаев предлагает саратовцам проголосовать за логотип нового пляжа на набережной в Саратове.

Как сообщил мэр в своем Инстаграм, за три дня было прислано более 50 вариантов. Из них отобрали 12 работ, из которых выявится один победитель.

Своим мнением можно поделиться на его странице в соцсети в комментариях.

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