Глава Саратова Михаил Исаев предлагает саратовцам проголосовать за логотип нового пляжа на набережной в Саратове.
Как сообщил мэр в своем Инстаграм, за три дня было прислано более 50 вариантов. Из них отобрали 12 работ, из которых выявится один победитель.
Своим мнением можно поделиться на его странице в соцсети в комментариях.
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