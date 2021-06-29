Глава Саратова Михаил Исаев предлагает саратовцам проголосовать за логотип нового пляжа на набережной в Саратове.

Как сообщил мэр в своем Инстаграм, за три дня было прислано более 50 вариантов. Из них отобрали 12 работ, из которых выявится один победитель.

Своим мнением можно поделиться на его странице в соцсети в комментариях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.