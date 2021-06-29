Министр труда и соцзащиты Егоров сделал прививку от коронавируса

Сергей Егоров сделал прививку от коронавируса

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Сергей Егоров сделал прививку от коронавируса.

Как сообщается в Инстаграме Минтруда, в начале 2021 года он переболел COVID-19 в легкой форме. А вакцинироваться решил, как только снизились антитела.

Вчера, 28 июня, ему вкололи первую дозу. Пока что самочувствие хорошее.

- Хочу сказать одно: я привился, потому что не имею никакого права подвергать опасности свою семью, близких, коллег, — отметил Егоров.

Также он поблагодарил сотрудников соцучреждений, которые активно прививаются, потому что осознают ответственность.

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