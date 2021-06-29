В Вольском районе водитель погиб в опрокинувшемся на крышу авто

Водитель погиб в опрокинувшемся авто Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Вольском районе Саратовской области вчера вечером, 28 июня, случилось ДТП с погибшим.

- В 19:10 на 23-м км дороги от Вольска до границы с Ульяновской областью ВАЗ-21113, за рулем которого был 46-летний мужчина, опрокинулся на крышу, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Водитель скончался до приезда медиков. 44-летнего пассажира госпитализировали.

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