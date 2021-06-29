В Аткарске подросток пострадал в столкновении двух «Приор»

В Аткарске столкнулись две «Лады Приора»
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Аткарске Саратовской области вчера вечером, 28 июня, случилось ДТП на перекрестке Гоголя и Волгоградской.
- В 20:30 31-летний водитель «Лады Приора» не уступил дорогу аналогичной машине, движущейся по главной. Автомобили столкнулись, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции
Пострадала 38-летняя женщина-водитель второй «Приоры» и 17-летний пассажир машины виновника ДТП. Оба попали в больницу.
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