В Аткарске подросток пострадал в столкновении двух «Приор»

В Аткарске столкнулись две «Лады Приора» Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Аткарске Саратовской области вчера вечером, 28 июня, случилось ДТП на перекрестке Гоголя и Волгоградской.

- В 20:30 31-летний водитель «Лады Приора» не уступил дорогу аналогичной машине, движущейся по главной. Автомобили столкнулись, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции

Пострадала 38-летняя женщина-водитель второй «Приоры» и 17-летний пассажир машины виновника ДТП. Оба попали в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.