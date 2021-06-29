В Саратове без воды и еды в загоне на жаре погибают лошади

В загоне на жаре погибают лошади. Фото из соцсети

В поселке Займище Волжского района Саратова, недалеко от конечной маршрутки №34, без еды и воды погибают лошади.

О тяжелой ситуации рассказали в группе «Говорит Саратов» в Facebook.

Животные истощены. Фото из соцсети

- Сообщениях о двух лошадях поступают с весны. Была надежда, что вырастет трава, и они откормятся, но она не оправдалась. Хозяин держит их в загоне, где они уже все съели и вытоптали. Их подкармливают проезжающие дачники и лошади буквально кидаются к любой еде, вырывают из рук. Но этого мало! И у них совсем нет воды, при такой жаре это особенно тяжело, — отмечают неравнодушные граждане.

По рассказам очевидцев, у истощенных животных есть хозяин — предприниматель по фамилии Шурыгин.

Фото из соцсети

Дачники отмечают, что он бросил не только лошадей, но и собаку во дворе. А за электричество в доме в Займище у него накопился долг.

Горожане просят правоохранителей обратить внимание на ситуацию.

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