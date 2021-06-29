В Саратовской области случилось смертельное ДТП: пассажира иномарки выбросило из авто

Иномарка опрокинулась в Дергачевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Дергачевском районе Саратовской области вчера утром, 28 июня, случилось смертельное ДТП.

- В 05:30 на 501-м км трассы Энгельс — Ершов — Озинки 51-летний водитель Renault Logan наехал на дорожный указатель километра дороги, съехал в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В момент аварии 30-летнего пассажира выбросило из автомобиля. Он погиб на месте. Шофер попал в больницу.

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