Поход на пляж в Саратове: бассейны подешевели, матрасы подорожали

Специалисты «Авито» рассказали, сколько стоит обмундирование для пляжного отдыха Фото: Александр Уриевский

Аналитики сайта «Авито» провели исследование рынка и выяснили, что средняя стоимость набора для купания и пляжного отдыха составляет в России чуть более шести тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом цена выросла на 10%.

В Саратове интересоваться пляжными товарами стали в 2,5 раза больше в прошедшую неделю в сравнении с предыдущей. Полный набор для похода на Волгу обойдется в 5 350 рублей.

- Аномальная жара в средней полосе европейской части России подстегнула спрос на пляжные товары и надувные бассейны. По сравнению с июнем 2020 года, когда на территории России частично действовали ограничения передвижения, он вырос на 20%. А вот за последнюю неделю спрос в среднем по стране повысился в два раза по сравнению с предыдущей неделей, - уточняют специалисты «Авито».

Самым популярным пляжным товаром стали надувные бассейны – 45% спроса. Второе место у ласт – 31%, третье – надувные круги, 16%. Пять процентов покупателей интересуются надувными матрасами и три процента – масками для плавания под водой.

Купить надувной бассейн в Саратове можно в среднем за 1,5 тыс. рублей, что на 42% дешевле, чем в прошлом году. За ласты придется отдать 900 рублей, цена упала на 10%. Надувной круг обойдется в среднем в 500 рублей, а матрас – в 900, цена с прошлого года выросла на 50%. За плавательную маску в городе просят в среднем 1,5 тыс. рублей.

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