Николай Панков посетит Воскресенский и Хвалынский районы

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня, 29 июня, посетит Воскресенский и Хвалынский районы.

- В селе Елшанка с жителями обсудим строительство спортивной площадки. С многодетными семьями Хвалынска посмотрим, что сделано по коммуникациям на их земельных участках. Жители села Сосновая Маза расскажут о проблемах, которые их волнуют, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

А завтра он встретится с жителями Вольска и посетит дворы, нуждающиеся в благоустройстве.

- В микрорайоне Привольский уже выбрано место для установки волейбольной площадки, о которой говорили с жителями. В Шиханах обсудим вопросы ремонта школы искусств и строительства спортплощадки. Побываю и в учебных учреждениях поселка Сенной. Там тоже много задач для решения, — отметил парламентарий.

В четверг депутат посетит Балаково. Там, по его словам, огромный пласт работы.

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