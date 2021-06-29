Юным саратовцам напомнили о правилах безопасного поведения вблизи магистрали в День молодежи

В воскресенье, 27 июня, саратовские железнодорожники провели профилактическую акцию, приуроченную ко Дню молодежи. Мероприятие было организовано в сквере имени Марины Расковой в Заводском районе Саратова.

Неподалеку от популярного места отдыха расположена станция Примыкание и несколько железнодорожных переездов с интенсивным движением автомобилей и поездов. Учитывая опасное соседство, активисты совета молодежи Приволжской магистрали рассказали юным саратовцам о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Специалист по охране труда Саратовской дистанции пути Юлия Назарова призвала детей и их родителей проявлять бдительность и переходить стальную магистраль только в установленных местах.

Всем участникам мероприятия раздали памятки с правилами безопасности на железнодорожном транспорте и светоотражающие значки.

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