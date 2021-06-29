Жителя Балашова, взявшего ребенка в заложники, сочли невменяемым

В Саратовской области СУ СК завершило расследование уголовного дела о захвате ребенка в заложники Балашове.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, 35-летнего местного жителя обвиняют также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и угоне автомобиля с применением насилия.

Напомним, громкое ЧП случилось в Балашове днем 15 января, когда мужчина взял своего 10-летнего сына в заложники, чтобы заставить жену отдать ему наркотики. Когда на место прибыли полицейские, он потребовал автомобиль, чтобы скрыться.

Все это время он угрожал мальчику ножом, что впоследствии стало причиной тревожного расстройства у ребенка.

В качестве автомобиля мужчина облюбовал машину соседа - «Лада Ларгус», которая была припаркована неподалеку с заведенным двигателем для прогрева. Участковый полиции, выполняя требования злоумышленника, сел за руль, а мужчина рядом на пассажирское сиденье и потребовал отъехать. При этом он попытался ударить полицейского ножом в грудь, но тот сумел перехватить клинок.

После этого злоумышленника задержали.

Экспертиза, проведенная позднее, показала, что у мужчины имеется психическое заболевание, из-за которого он не мог осознавать своих действий. Его отправили с специализированный стационар закрытого типа.

Дело передано в суд для отправки мужчины на принудительное лечение.

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