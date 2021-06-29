Дальнобойщик нашел труп на обочине трассы в Балаковском районе

Тело мужчины лежало на обочине дороги Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области днем 28 июня был найден труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело мужчины увидел на обочине трассы Пугачев — Балаково водитель-дальнобойщик примерно в 50 метрах от поворота на село Перекопная Лука.

Следователи начали проверку. Оказалось, что погибший — 41-летний житель Балакова, который работал в одном из фермерских хозяйств в районе.

Следов насильственной смерти не обнаружено. Судмедэкспертизе предстоит установить причины гибели человека. После этого будет принято процессуальное решение.

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