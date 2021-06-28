В Саратовской области ввели 600 дополнительных коек для зараженных коронавирусом, наготове еще 600

Валерий Радаев предложил держать наготове новые койки для зараженных коронавирусом

В Саратовской области на лечении в коронавирусных стационарах на 28 июня находятся 2736 больных. Дефицита коечного фонда нет, потому что дополнительно введено 600 коек. Такая информация была озвучена министром здравоохранения Олегом Костиным на совещании у губернатора.

- Тенденция последних дней показывает рост заболеваемости. Должна быть высокая готовность, чтобы в случае необходимости оперативно ввести дополнительные койки, - сказал Радаев.

Олег Костин доложил, что еще 600 коек можно оперативно ввести при необходимости. В целом в регионе мощность коечного фонда для больных коронавирусом можно увеличить более чем на 4 тысячи коек.

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