Панков: Решили, что нужно для развития детского, юношеского спорта в Волжском районе Саратова

.

Спортивное сообщество Волжского района Саратова предложило идеи для программы «Саратов спортивный». Сегодня, 28 июня, их обсуждали на встрече в ФОК Юбилейный. О том ,что нужно для развития детского, юношеского спорта, для старшего поколения, рассказал инициатор встречи, депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

- Коротко о том, что включим в программу. Первое - спорт и здоровый образ жизни должны быть доступными для всех. Поэтому занятия на стадионах, ФОКах и спортплощадках должны быть бесплатными, и объекты должны содержаться за счёт областного бюджета.

То же касается поездок детей на соревнования. Родители не должны нести на это расходы. Нужны и доступные для ребят летние спортивные лагеря.

Много пожеланий по строительству новых спортивных объектов и ремонту уже имеющихся. А также по открытию секций по различным видам спорта там, где они востребованы: футболу, легкой атлетике, гимнастике. Пришли к общему мнению, что в районе нужны спортплощадки в шаговой доступности. Они могут быть разного формата - от уличных видов спорта до многофункциональных сооружений. Для этого, например, можно использовать территории после сноса домов.

Тренеры и спортсмены правильно говорят - должна быть развитая спортивная инфраструктура и работающие секции с квалифицированными тренерами. Тогда у жителей будет желание заниматься спортом, и будет выбор, где тренироваться и с какой нагрузкой. Кстати, и уровень профессиональных спортсменов станет выше. Ведь подготовка начнётся с юных лет.

.

Все предложения спортивного сообщества включим в программу, которую реализуем в Волжском районе. Вместе проанализируем потребность в спортобьектах и просчитаем дальнейшие шаги.

После встречи посмотрели, как идут работы по строительству открытого спорткомплекса рядом с ФОК Юбилейный. Асфальтируется основание, скоро начнётся установка оборудования и укладка покрытия. Такие объекты также строятся в Вольске и Пугачеве. Занятия будут полностью бесплатными, - написал Панков.