Депутаты проголосовали за присоединение Усть-Курдюма к Саратову

Сегодня, 28 июня, депутаты села Усть-Курдюм проголосовали за присоединение к Саратову.

Решение было принято единогласно после прошедших сегодня же общественных слушаний, где почти все присутствующие местные жители высказались против присоединения (110 из 149).

В решении депутатов отражено закрепление за всеми населенными пунктами статуса сельских территорий, что сохраняет ряд льгот.

Напомним, дата публичных слушаний по этому вопросу была объявлена 16 июня. А 24 июня между главой Саратова Михаилом Исаевым и общественным советом села Усть-Курдюм было подписано соглашение о возможном объединении.

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