В Саратове пропал не ориентирующийся в пространстве пенсионер

В Волжском районе Саратова 28 июня пропал 84-летний Норик Арутюнян.

Как сообщили в отряде волонтеров «Лиза Алерт», пенсионер ушел сегодня из дома. Он не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза зеленые. Носит бороду и усы.

На момент пропажи он был одет в темно-зеленый пиджак, темные брюки, черные туфли.

Если вы видели пенсионера, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.