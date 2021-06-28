В Саратове пропал не ориентирующийся в пространстве пенсионер

В Волжском районе Саратова 28 июня пропал 84-летний Норик Арутюнян.
Как сообщили в отряде волонтеров «Лиза Алерт», пенсионер ушел сегодня из дома. Он не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза зеленые. Носит бороду и усы.
На момент пропажи он был одет в темно-зеленый пиджак, темные брюки, черные туфли.
Если вы видели пенсионера, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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